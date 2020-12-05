«Многие хвостики болеют»: в Донецке приюты просят помощи перед холодами

В Донецке приюты просят помощи перед холодами. Фото: «ПИФ»

Самое сложное время для приюта - зима. Увеличиваются оплаты за электроэнергию, увеличивается дневная норма кормления, нужно постоянно покупать солому для утепления собачий будок, многие хвостики болеют.

- Самое страшное - кроме 800 постоянно живущих в приюте, к нам привозят каждый день новых. И не просто новых, а нуждающихся в лечении и внимании! – говорят в донецком приюте для животных «ПИФ».

- Без вашей помощи и поддержки мы никак не справимся! Даже самая маленькая помощь гораздо лучше большого сочувствия! И помните, все животные приюта мечтать быть домашними и любимыми! – в один голос говорят во всех приютах для животных.

Реквизиты для финансовой помощи:

«ПИФ»

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Тел.: + 380 71 316 60 60 ( с 10 до 16)

«4 ЛАПКИ»

Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина

Телефон: 0713280248

Приют «Карма» (Горловка)

Тел.: 071-310-71-00

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