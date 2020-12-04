После освобождения потерпевшего из «бетонного плена» выяснилось, что в медпомощи он не нуждается. Фото: МЧС ДНР

В Амвросиевском районе спасатели ДНР пришли на помощь жителю, у которого при падении на мосту зажало ногу между плитами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- 3 декабря сотрудники государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) из Амвросиевки оказали помощь мужчине, у которого при падении на мосту оказалась зажата нога между железобетонными плитами. Происшествие случилось на улице Ульяновской в селе Покровка, - говорится в сообщении.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента разжали плиты и деблокировали ногу пострадавшего. После оказания помощи мужчина в госпитализации не нуждался.

Отмечается, что от МЧС ДНР привлекались 1 машина и 3 спасателей.

Также сообщается, что за минувшие сутки было ликвидировано 9 пожаров: Донецк – 5, Макеевка – 1, Горловка – 1, Енакиево – 1, Старобешево – 1.

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