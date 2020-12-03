Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным пройдет 15 декабря. Фото: Сайт Главы ДНР

15 декабря состоится Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель государства ответит на вопросы жителей Республики в эфире республиканского телевидения. Об этом сообщили на официальном сайте Главы.

- Дорогие земляки! Хочу услышать от вас о самых наболевших и острых проблемах, которые касаются любой сферы жизни нашей страны – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, развития экономики и промышленности, а также политики. Уже стало доброй традицией проведение прямой линии в конце года, когда есть возможность подвести итоги работы, рассказать о планах и перспективах на ближайшее будущее, - отметил Денис Владимирович.

Начало Прямой линии – 19.00 по всем телеканалам Республики и в режиме онлайн.

Вопросы можно отправить в текстовом, аудио- и видеоформате на сайт Главы Республики через форму «Обратиться».

Предыдущая Прямая линия проходила 22 сентября. Тогда на сайт Главы ДНР поступило более полутора тысячи вопросов.

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