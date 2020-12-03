В ДНР подорожали услуги такси

Количество пассажиров в такси теперь уменьшится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке внезапно увеличилась стоимость такси. Еще вчера за пять километров такси требовали восемьдесят рублей. А сегодня за то же расстояние - сто рублей. При этом, оплата последующих километров осталась либо той же, либо увеличилась на один-два рубля. Было пятнадцать-шестнадцать, стало семнадцать. Но не везде. Некоторые службы оплату следующих километров не увеличивали.

Откуда вдруг без предупреждения такое подорожание - во всех службах диспетчеры ответили примерно одинаково:

- Мы не знаем. Нам сказали, что теперь сто рублей, мы так и говорим. Исправили цену и на сайте.

Но администратор одной службы такси Донецка, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, почему вдруг произошел такой скачок:

- Да, действительно, на официальном уровне были подняты цены во всех службах такси. Впервые за два года произошло повышение. В других структурах тариф для жителей Республики поднимались неоднократно, как и зарплаты. А нам не поднимали. Вот теперь подняли и нам.

- Со страховкой, которая обязательна с первого декабря, не связано?

- Нет, страховка тут не причем. Тут больше подорожание газа. За два года процентов на тридцать подорожал.

На всякий случай узнали, как обстоят дела у перевозчиков с Россией.

- У нас не увеличивалось. А я уменьшил. Была тысяча в один конец, теперь 1600 в оба. Почему? У людей денег нет.

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