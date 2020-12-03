Гимнастка из Донецка завоевала две медали на Чемпионате Европы

Выступление с мячом принесли бронзу Лизе из Донецка. Фото: пресс-служба министерства туризма спорта ДНР

Очередная победа наших спортсменов на этот раз в Европе, где проходил Чемпионат по художественной гимнастике. Напомним что в связи с тем, что Республика не признана, Донбасс не участвует в официальных международных спортивных соревнованиях, особенно в тех видах спорта, которые входят в олимпийские игры. Поэтому с 2017 года воспитанница Донецкой Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Елизавета Зорькина выступает за сборную Белоруссии.

Лиза завоевала серебряную медаль в упражнении с булавами, и бронзовую в упражнении с мячом.

Чемпионат Европы первое серьезное выступление на таком международном уровне.

- Мне очень понравилось выступать на этих соревнованиях. Мы долго готовились к чемпионату Европы и ожидания оправдались. Это счастье для нас всех. После такого успеха хочется работать еще больше и добиваться новых высоких результатов, - сказала Лиза журналистам после награждения.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлением гимнастки и тренера детско-юношеской спортивной школы «Спартак» Тутову Розу Михайловну с таким высоким достижением.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые!

Эта новость вот уже несколько дней номер один во всей Республике – наши завоевали 10 золотых медалей! И не где-нибудь, а на Родине этого самого карате – в Японии!!! Вторая главная новость – наша команды выступала не от России, не как приглашенный гость, не вне конкурса, а как полноценная команда, представляющая Республику ДНР!