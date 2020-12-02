Кравчук заявил об "иных формах" влияния на конфликт в Донбассе

Донбасс не верит в мирные инициативы Киева Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет национальной безопасности и обороны Украины обдумывает варианты действий Киева в случае «сопротивления России процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

- Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причём сопротивление необоснованное, и главная его цель — затянуть сам процесс, — сказал он.

По словам Кравчука, если ситуация не улучшиться, то Украине придётся «искать другие формы влияния на конфликт».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал его созыв для обсуждения «плана Б» по Донбассу.

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