Погода в Донецке на день: днем, 3 декабря, будет пасмурно и без осадков

Зима в Донецк пришла почти по календарю, но пока без снега Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Начало декабря в Донбассе выдалось морозным, ветреным и бесснежным.

В Донецке утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Днем, возможно, пройдет снег, но он закончится еще до наступления вечера.

В четверг, 3 декабря, днем нас ждет - 1, вечером - 3. Ветер будет до 5 м/с.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

Кстати, мороз с этого дня начинает крепнуть и к выходным в Донецке ночью ожидается -8.

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