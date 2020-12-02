«Это шанс быть услышанными»: Что думают жители Республик Донбасса о выступлении представителей ДНР и ЛНР на заседании Совбеза ООН

Представители ДНР и ЛНР впервые выступили на Совбезе ООН. Фото: ЛИЦ/ДАН

Жители ДНР и ЛНР с интересом наблюдают за заседанием в режиме онлайн. Многие считают, что факт выступления представителей Республик перед Совбезом ООН - важен для продвижения в разрешении конфликта в Донбассе.

- Наконец-то наш голос прозвучал на заседании Совбеза ООН. Я бы назвал это не просто шагом, а шансом. У Республик Донбасса не так много площадок, на которых они могут заявить о своих намерениях так, чтобы это услышали на международной арене, - говорит историк из Макеевки Сергей Глушко. - Может кто-то из руководителей стран, которые поддерживают Украину, поймет, что Киев уже который год попросту зарабатывает на войне, в то время, как жители Донбасса страдают от агрессии со стороны Украины.

Пенсионер из Донецка Сергей Васильевич считает, что по итогам встречи вряд ли что-то изменится.

- Запад уже давно определился со своей позицией и вряд ли будет поддерживать Республики Донбасса. Единственный плюс - это возможность заявить о том, что мы не настроены на войну, - сказал он.

Такого же мнения придерживается и студент Павел Иванчук.

- Помню с каким нетерпением мы ждали первых Минских переговоров, всех последующих встреч. Практически ничего не меняется, - говорит Павел. - Может в этот раз Украина поймет, что ДНР и ЛНР не намерены отступать от своего выбора, который был сделан еще в 2014 году?

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