Донецкий политолог: Миру вновь напомнили об агрессии Украины в Донбассе

Военная агрессия Украины в Донбассе началась в 2014 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По мнению донецкого политолога Дмитрия Кузьменко считает, что выступление руководителя МИД ДНР и МИД ЛНР в Совбезе ООН, безусловно, важный внешнеполитический шаг.

- Миру вновь напомнили об агрессии Украины в Донбассе, многократных срывах Минского процесса и так далее, - сказал он.

Политолог считает, что историческим прорывом событие назвать нельзя.

- Во-первых, она была неформальной, а во-вторых, делегация Украины ее проигнорировала, вновь показав, что лишь имитирует переговорный процесс, - говорит Кузьменко. - О том, что переговоры в тупике, многократно говорилось в докладе наблюдательной миссии ОБСЕ. А вот это - важный международный документ, через призму которого мир следит за событиями на Донбассе. Конечно, жителям Республик небезынтересно, как власти пытаются легализовать непризнанные государства. Но пока до этого далеко.

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