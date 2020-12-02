Представители ДНР и ЛНР впервые выступают на Совбезе ООН. Фото: ЛИЦ/ДАН

Сегодня на заседании Совета безопасности ООН по формуле Аррии принимают участие полномочные представители Донецкой и Луганской Народных Республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

В министерстве иностранных дел ДНР сообщили, что тема заседания – «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита «нормандского формата».

На 17.00 участие в заседание Совета безопасности ООН подтвердили 10 делегаций.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии - неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что то сообщить.

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