Новый год в Донецке 2021: огни главной городской елки зажгутся 25 декабря

На Новый год в Донецке 2021 не будут вводить строгие ограничения из-за повестки по коронавирусу. Фото: Евгения Карпачева

Новый год в Донецке 2021 долгожданный праздник у местных жителей. Этот год выдался нелегким. Но коммунальные службы столицы Республики уже по привычному графику начали подготовку к празднику. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Для нас этот год был нелегким, но несмотря ни на что мы начинаем подготовку к Новому году и создаем нашим жителям новогоднее настроение. Сегодня начался монтаж главной новогодней елки города и Республики, торжественное открытие которой состоится 25 декабря в 17:00, — говорится в сообщении.

Кроме елки, коммунальщики уже приступили к украшению центра города арт-объектами. Их в этом году будет около сорока. Также они не забыли про монтаж светодиодных консолей на фонарях, вдоль дорог, в парках и скверах. Подсвечены дополнительно будут фонтаны, фасады и окна зданий.

Несмотря на эпидситуацию в мире Новый год в Донецке 2021 пройдет с массовыми гуляниями. Но в традиционные развлекательные программы будут внесены некоторые коррективы, согласно сегодняшней повестке по коронавирусу.

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