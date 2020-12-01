«Для подготовки материалов, обвиняющих НМ ЛНР»: В Донбасс прибыли украинские и иностранные журналисты

Украинские и иностранные журналисты прибыли в Донбасс. Фото: штаб ООС

В зону так называемой «операции объединенных сил» прибыли украиснкие и иностранные журналисты. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Нами получена информация о привлечении командованием «ООС» десяти украинских и иностранных информационных агентств для подготовки материалов, обвиняющих НМ ЛНР в обстрелах. Также распространение сфабрикованных сюжетов демонстрирует попытку повысить морально-психологическое состояние боевиков, - сообщил он.

Осадчий рассказал, что после работы пропагандистов центра информационно-психологических операций ВСУ и журналистов телеканалов «1+1», «2+2», «5 канал2 и NewsOne в зонах ответственности 14-й и 92-й бригад СБУ проводит проверку фактов раскрытия позиций и опорных пунктов в районах сел Крымское и Новозвановка.

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