«Он украл у меня золотые украшения!» Жительница Лозовского будет выплачивать штраф за клевету на сожителя

Суд вынес приговор. Фото: supcourtlnr.su
В Славяносербском районном суде Луганской Народной Республики вынесли приговор жительнице поселка Лозовский – за ложный донос о совершении преступления. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.
- Суд оштрафовал жительницу поселка городского типа Лозовский на 8 268 рублей за ложный донос на сожителя о якобы совершенном им преступлении, - говорится в сообщении.
Выяснилось, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала заявление на имя начальника Славяносербского отделения полиции, в котором обвинила своего сожителя в краже ее золотых украшений.
- В дальнейшем было установлено, что обвинения являются ложными, - отметили в Генпрокуратуре.
О причинах, побудивших женщину оклеветать мужчину, не сообщается.
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