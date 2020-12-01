Украинские зенитчики тренировались блокировать беспилотники ОБСЕ

ВСУ продолжают попытки блокировки работы ОБСЕ. Фото: штаб ООС

Зенитчики вооруженных формирований Украины провели занятия по блокированию работы беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В районе населенного пункта Лисичанский дивизион из состава 39-го зенитного ракетного полка провел занятия с применением зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и «Оса» с отработкой вопросов по блокированию БПЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа Camcopter S-100, - рассказал он.

Осадчий призвал международных наблюдателей быть предельно внимательными и обратить особое внимание на размещение запрещенного вооружения вне мест отвода и выполняемые задачи ВСУ.

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Об этом сообщили в НМ ДНР (подробности)