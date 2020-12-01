Данные разведки: В Донбассе зафиксированы украинские ЗРК и танки

Зафиксировано размещение вооружения ВСУ. Фото: ООС

На железнодорожной станции подконтрольного Киеву Артемовска зафиксировано четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук-М1» вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- За прошедшие сутки в нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение тридцати девяти единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что четыре ЗРК «Бук-М1» были замечены на вокзале Артемовска, 12 танков Т-64 на станции в Красноармейске и столько же — в Константиновке, восемь БРДМ-2, две БМП-1 и один МТ-ЛБ — в населенных пунктах Романовка, Талаковка и Новоселовка.

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