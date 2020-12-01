Коронавирус в ДНР: За сутки выявлено 177 случаев заболевания

С начала пандемии ковидная инфекция диагностирована у 10 829 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 177 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 30 ноября проведено 531 исследование, из них выявлено 166 случаев заболевания и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выписано с выздоровлением 66 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 13 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет, - сказали в министерстве.

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