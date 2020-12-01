За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1782 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР по данным проведенных исследований 30 ноября - не был выявлен ни у одного жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 26 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1782, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выписано четыре человека.

- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1557 человека, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 144 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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