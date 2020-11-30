1 декабря в Донецке будет сплошная облачность, один градус мороза

Декабрь в Донецке. Фото: Александр Валентинович Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 1 декабря будет сплошная облачность. Без осадков.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс одного до минус одного градуса.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.

По прогнозам синоптиков, 2 декабря в Донецке и ДНР будет облачно с пояснениями, температурный фон останется прежним.

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