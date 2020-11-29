На Украине решили, кто сможет пересечь закрытые КПВВ в Донбассе

Даже закрытые КПВВ можно пересекать, если возникли обстоятельства гуманитарного характера. Фото: ГПСУ
В Киеве решили, кто сможет пересечь КПВВ в Донбассе, закрытые из-за пандемии коронавируса. Кабинет министров Украины в своем постановлении указал основания гуманитарного характера, которые позволят людям линию разграничения в случае, если работа пунктов пропуска была временно остановлена.
Такими основаниями являются:
- воссоединение семьи;
- тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;
- необходимость обеспечения лекарственными средствами или лечение тяжелых и хронических болезней;
- в случае выезда с неподконтрольной территории человека, имеющего документы, которые подтверждают право на постоянное или временное проживание в другой стране;
- пересечение линии соприкосновения ребенком в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления этому ребенку документов, которые удостоверяют его личность и гражданство Украины;
- получение образования или прохождение тестирования в случае предоставления документов, которые это подтверждают;
- для возвращения к месту своего проживания. Пропуск таких лиц осуществляется один раз в период временной остановки работы КПВВ;
- для получения наследства;
- в других случаях, если есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения человеком линии соприкосновения в любом направлении. В частности, для недопущения возникновения угроз жизни и здоровью человека.
При этом в постановлении уточняется, что наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.
Жителям не стоит забывать, что пересечение нужно обязательно заранее согласовывать с ДНР и ЛНР, чтобы не оказаться "запертыми" на нейтральной территории.
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