На Украине решили, кто сможет пересечь закрытые КПВВ в Донбассе

Даже закрытые КПВВ можно пересекать, если возникли обстоятельства гуманитарного характера. Фото: ГПСУ

В Киеве решили, кто сможет пересечь КПВВ в Донбассе, закрытые из-за пандемии коронавируса. Кабинет министров Украины в своем постановлении указал основания гуманитарного характера, которые позволят людям линию разграничения в случае, если работа пунктов пропуска была временно остановлена.

Такими основаниями являются:

- воссоединение семьи;

- тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;

- необходимость обеспечения лекарственными средствами или лечение тяжелых и хронических болезней;

- в случае выезда с неподконтрольной территории человека, имеющего документы, которые подтверждают право на постоянное или временное проживание в другой стране;

- пересечение линии соприкосновения ребенком в сопровождении одного из родителей или других законных представителей для оформления этому ребенку документов, которые удостоверяют его личность и гражданство Украины;

- получение образования или прохождение тестирования в случае предоставления документов, которые это подтверждают;

- для возвращения к месту своего проживания. Пропуск таких лиц осуществляется один раз в период временной остановки работы КПВВ;

- для получения наследства;

- в других случаях, если есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения человеком линии соприкосновения в любом направлении. В частности, для недопущения возникновения угроз жизни и здоровью человека.

При этом в постановлении уточняется, что наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.

Жителям не стоит забывать, что пересечение нужно обязательно заранее согласовывать с ДНР и ЛНР, чтобы не оказаться "запертыми" на нейтральной территории.

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