В ООН сделали прогноз, когда откроются пункты пропуска в Донбассе

Открытие новых КПВВ переносится из-за того, что стороны конфликта не могут договориться о механизме пропуска людей и транспорта. Фото: ГПСУ

В связи с пандемией коронавируса пересечение КПВВ в Донбассе будет существенно ограничено, скорее всего, до середины лета 2021 года. Такой прогноз приведен в Плане гуманитарного реагирования на 2021 год, который представило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

- Вероятно, работа контрольных пунктов на линии разграничения будет оставаться существенно ограниченной минимум до середины лета 2021 года, – говорится в Плане.

При этом ожидается, что ситуация из-за пандемии COVID-19 ухудшится в предстоящий зимний период.

В Управлении ООН подчеркнули, что ограничения относительно пересечения линии разграничения еще больше усилили уязвимость людей. Однако в организации возлагают надежду на полноценное открытие КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Луганщине, что разгрузит действующий КПВВ «Станица Луганская».

- Люди смогут быстрее пересекать линию разграничения и будут иметь улучшенный доступ к ряду услуг: банковских, административной поддержки и медицинской помощи, – говорится в документе.

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