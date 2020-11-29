Скоро уроки в школах ДНР будут вести студенты

Преподавать в школах будут студенты, которые успешно сдали экзамены за три года обучения Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Народном Совете ДНР завершили работу над законопроектом о внесении изменений в Закон «Об образовании», который позволит привлечь студентов к преподаванию в школах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Республики.

- Школы ДНР испытывают кадровый голод, многие педагоги работают на две ставки и более. В связи с этим мы инициировали законопроект, который позволит прийти в школы студентам. Смогут работать те, кто успешно сдал экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции – те студенты, кто успешно проучился два года, - рассказала председатель комитета НС по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

Также будет разработан порядок допуска учащихся вузов к преподаванию. Эта задача отнесена к компетенции Министерства образования и науки по согласованию с Министерством труда и социальной политики.

- Это поможет предотвратить допуск к преподавательской деятельности некомпетентных педагогов. Такая работа поможет создать условия раннего входа в профессию, а также в период учебы найти оплачиваемую работу по своему профилю. Мы надеемся, что это привлечет к работе в школе молодых талантливых педагогов, – отметила Наталья Волкова.

В ближайшее время документ будет вынесен на голосование депутатов Народного Совета. Отметим, что в ДНР учли опыт России, а также законодательство Российской Федерации.

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