26 ноября в Донецке будет облачно с прояснениями, +4 градуса. Фото: Евгения Карпачева

В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 ноября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от двух до четырех градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и дает холодам наказ - оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

По прогнозам синоптиков, 27 ноября в Донецке и ДНР на пару градусов потеплеет.

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