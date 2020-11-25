«По причине переговорного тупика»: Заседание группы по вопросам безопасности на минской переговорной площадке завершилось досрочно

Наталья Никонорова рассказала об итогах заседания группы по вопросам безопасности. Фото: МИД ДНР

25 ноября в рамках обсуждения итогов заседания группы по вопросам безопасности участники Контактной группы заслушали доклад координатора, посла Чевика, который акцентировал внимание на том, что впервые за свою работу в группе был вынужден досрочно завершить заседание по причине переговорного тупика.

- Мы постоянно слышим, как минимум, странные для нас заявления представителей Украины о том, что Меры якобы работают. Несколько цифр из отчетов миссии ОБСЕ, которые говорят об обратном. Только за две недели между заседаниями количество нарушений режима прекращения огня, где можно определить стрелявшую сторону, - 29 раз со стороны Украины и для контраста – всего один со стороны ДНР, - сообщила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Украинская сторона уходит от обсуждения конкретного регламента работы координационного механизма.

- Такая позиция - это верх цинизма и абсурда. Необходимо согласовать рабочий, действенный механизм для полной остановки огня и других нарушений, - сказала во время заседания Контактной группы Наталья Никонорова.

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Сама украинская сторона эти данные не предоставляет с марта (подробности)