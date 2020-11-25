«Месседж выглядит абсурдно»: Киев назвал простейшим шагом обмен данными о пленных

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о ситуации с обменом пленными между Республикой и Украиной. Фото: ДАН

Представители Украины на минской переговорной площадке предложили обменяться информацией об удерживаемых лицах, хотя сами не предоставляют эти данные по запросу ДНР. Об этом заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Киевский переговорщик подняла тему обмена информацией об удерживаемых лицах. Причем назвала этот процесс «ничтожным шагом», который не составит труда сделать ни одной из сторон. Этот месседж выглядит особенно абсурдно, поскольку сам Киев до сих не предоставил ответ на запрос о статусе и местонахождении граждан, который ДНР направила еще в марте этого года, - рассказала Дарья Васильевна.

Такая позиция свидетельствует лишь о том, что Украина не заинтересована в проведении новых этапов обмена.

- Все их анонсы и выступления в СМИ - не более чем потемкинские деревни,- сказала Морозова.

Республики Донбасса безрезультатно требуют от Киева, для возобновления конструктивного диалога, согласовать в Контактной группе дорожную карту по реализации Минских соглашений и одобрить ее парламентом.

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