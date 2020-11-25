В ДНР закроют часть госпитальных баз для лечения коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одиннадцать медицинских учреждений ДНР прекратят госпитализацию больных коронавирусом из-за снижения числа поступающих пациентов. Об этом сегодня заявили в Министерстве здравоохранения.
- На основании решения оперативного штаба министерства здравоохранения ДНР прекращена госпитализация пациентов с COVID-19/подозрением на COVID-19 и пневмониями в ряд учреждений, - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, всего приостановят работу 11 госпитальных баз: три в Донецке, две в Макеевке, по одной в Енакиево, Снежном, Шахтерске, Торезе, Старобешевском и Амвросиевском районах.
Уточняется, что при необходимости в этих учреждениях госпитальные базы развернут в экстренном порядке. Сейчас, после выписки последнего пациента, больницы и отделения перейдут на штатный режим работы.
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