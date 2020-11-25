Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 ноября 2020 года: За все время заболели 10 168 человек

За сутки из госпитальных баз выписали 78 человек, умерли - 16 Фото: Михаил ФРОЛОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 10 168 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 24 ноября проведено 562 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания и у 14 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за сутки выписано 78 человек. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 67 лет и женщины в возрасте от 43 до 92 лет.

Также выявлено 115 случаев пневмоний, на 36 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировали 84 человек. Всего на лечении 1637 пациентов с пневмониями, в том числе 485 на кислородной поддержке (+28 за сутки).

На сегодня в ДНР на лечении находятся 4306 пациентов, выписаны – 4921 человек, летальных случаев – 941. Всего в мире на утро 25 ноября 60 107 997 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 599 352 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике функционирует горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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