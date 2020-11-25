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Политика

ВСУ открыли огонь из АГС по Спартаку

Пригород Донецка снова обстреляли
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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На Спартаке погибло около 100 мирных жителей, не менее 500 были ранены

На Спартаке погибло около 100 мирных жителей, не менее 500 были ранены

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 25 ноября, окрестности Спартака, что севернее Донецка, обстреляли вооруженные формирования Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Утром огонь велся со стороны подконтрольного украинским властям села Опытное. Выпущено двенадцать гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Информация о пострадавших уточняется.

Спартак относится к Ясиноватой. Село находится в непосредственной близости от бывшей воздушной гавани Донецка. С начала вооруженного конфликта там погибли около 100 человек, не менее 500 были ранены. Сейчас на Спартаке живут несколько десятков человек, а сотни людей проведывают свои дома на выходных.

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