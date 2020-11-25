В Луганске суд вынес обвинительный приговор мошеннику, обещавшему восстановить украинский техпаспорт. Фото: Генпрокуратура ЛНР

Артемовский районный суд Луганска приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы мошенника, получившего около 90 тысяч рублей за обещание восстановить утерянное свидетельство о регистрации транспортного средства на территории Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Установлено, что подсудимый обманул потерпевшего, сообщив ему о возможности восстановить ранее утерянное свидетельство о регистрации транспортного средства на территории Украины.

- После получения денег и копий документов подсудимый скрылся с места совершения преступления, в дальнейшем условия договоренности не выполнил и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, - сообщили в Генпрокуратуре.

Во время судебного разбирательства подсудимый дал признательные показания. За мошенничество его приговорили к двумя годам и шести месяцам лишения свободы .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 ноября 2020 года: За все время заболели 10 168 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 25 ноября 2020 года (подробности)