В Донбассе морпехи заставили местных жителей рыть окопы. Фото: штаб ООС

Под Горловкой - в подконтрольном Киеву Донбассе - местные жители вынуждены рыть окопы на передовой. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В связи с не укомплектованностью 35-й бригады комбриг Николай Палас привлекает к проведению инженерных работ местных жителей. Нашими наблюдателями проведена видеофиксация инженерных работ на позициях 35-й обрмп с привлечением гражданских лиц, - говорится в сообщении Управления Народной милиции Республики.

По информации от местных жителей, украинские морпехи заставляют их бесплатно работать на передовой под угрозой разорения жилищ.

Не смущает украинскую сторону и тот факт, что инженерные работы на позициях в Донбассе запрещены дополнительными мерами по контролю и усилению режима прекращения огня, действующими с 27 июля текущего года. Такое вот перемирие.

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Сама украинская сторона эти данные не предоставляет с марта (подробности)