Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 115 человек

Воспаления легких в ДНР за сутки выявили у 115 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки выявили 115 случаев пневмоний, на 36 больше, чем за предыдущие сутки.

- Из 115 пациентов с пневмониями госпитализировали 84 человека, - говорится в сводке Минздрава. - Всего на лечении 1637 пациентов с пневмониями, в том числе 485 - на кислородной поддержке (плюс 28 за сутки).

На сегодня в ДНР на лечении от коронавируса находятся 4306 пациентов, выписаны – 4921 человек, летальных случаев – 941.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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