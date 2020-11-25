Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 115 человек

Воспаления легких в ДНР за сутки выявили у 115 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ДНР за сутки выявили 115 случаев пневмоний, на 36 больше, чем за предыдущие сутки.
- Из 115 пациентов с пневмониями госпитализировали 84 человека, - говорится в сводке Минздрава. - Всего на лечении 1637 пациентов с пневмониями, в том числе 485 - на кислородной поддержке (плюс 28 за сутки).
На сегодня в ДНР на лечении от коронавируса находятся 4306 пациентов, выписаны – 4921 человек, летальных случаев – 941.
Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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