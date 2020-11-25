В ЛНР заявили, что украинскую армию коснулась пандемия коронавируса

Украинскую армию коснулась эпидемия коронавируса. Фото: пресс-центр штаба «ООС»

Комиссии оперативно-тактической группировки «Север» проверяют в бригадах ВСУ соблюдение мер противодействия COVID-19. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В соединениях и частях группировки «Север» продолжает отмечаться рост заболеваемости военнослужащих коронавирусом, спровоцированный игнорированием командным составом мер профилактики. На основании указаний командующего группировкой Шандара в подчиненные соединения отправлены комиссии для проверки выполнения командирами мероприятий противодействия COVID-19, - рассказал Осадчий.

Так, в 59-й бригаде выявлен ряд существенных нарушений: отсутствие у военнослужащих защитных масок, средств дезинфекции рук в местах проживания, приема пищи и несения службы. Кроме того, в медпунктах 9-го и 10-го батальонов жесткий дефицит необходимых для лечения респираторных заболеваний медикаментов.

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