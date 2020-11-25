В ДНР собираются дать возможность студентам преподавать в школах. Фото: КП-Саратов

В ДНР в школах не хватает учителей, многие педагоги работают на две ставки и более, в связи с этим Профильный комитет завершает работу над законопроектом, призванным привлечь к преподаванию в школах молодых педагогов. Об этом сообщила председатель Комитета Наталья Волкова.

- Этот законопроект позволит прийти в школы студентам. В школах смогут работать те, кто успешно сдали экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции - те, кто успешно проучился два года. При этом будет разработан порядок допуска учащихся вузов к преподаванию. Мы надеемся, что новый закон поможет привлечь к работе в школе молодых талантливых педагогов, - рассказала Наталья Волкова.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на голосование депутатов Народного Совета.

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