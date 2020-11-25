В Антраците подросток упал с обледеневшего моста. Фото: МИА «Исток»

В Антраците подросток сломал обе ноги и руку, упав с обледеневшего моста. Об этом сегодня сообщили в МЧС ЛНР.

24 ноября днем в МЧС Антрацита обратились врачи «скорой», медикам требовалась помощь в транспортировке мальчика в автомобиль.

- К месту происшествия в район улицы Первомайской прибыли спасатели Антрацитовского гарнизона. Как выяснилось, подросток упал с высоты около восьми метров, практически на железнодорожное полотно. Его не защитило ограждение из железобетонных блоков, поскольку между ними есть интервалы, - сообщили спасатели.

Мальчика увидела проходившая мимо женщина и вызвала «скорую». Ребенка госпитализировали в Антрацитовскую центральную горбольницу, где его сразу же прооперировали. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении, состояние подростка стабильное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Почему теперь Украине не стоит рассчитывать на Америку

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)