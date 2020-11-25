Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 150 человек

Коронавирус в ДНР выявили еще у 150 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили 10 168 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 24 ноября проведено 562 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания и у 14 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за сутки выписано 78 человек. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 67 лет и женщины в возрасте от 43 до 92 лет.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4306 пациентов, выписаны – 4921 человек, летальных случаев – 941.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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