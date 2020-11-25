В Донецке в гаражном кооперативе «Прокатчик» взорвался метан

В Донецке в гаражном кооперативе взорвался метан. Фото: МЧС ДНР

24 ноября в гаражном кооперативе «Прокатчик», что в Ленинском районе Донецка, взорвалась газо-воздушная смесь. Два человека пострадали. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- В Ленинском районе Донецка по улице Клиническая, квартал 270 в гаражном кооперативе «Прокатчик» произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате пострадало двое мужчин 1974 и 1984 годов рождения, - сообщили в спасательном ведомстве.

Пострадавших госпитализировали. На месте ЧП горноспасатели отобрали пробы воздуха, в течение некоторого времени концентрация метана увеличивалась с 0,7 до 2 процентов. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

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