Жительница Луганска отсудила 19 тысяч гривен за то, что украинские пограничники не пропускали ее через КПВВ

После закрытия КПВВ «Станица Луганская» не все жители ЛНР успели вернуться домой. Фото: ГПСУ

В подконтрольном Киеву Краматорске суд признал незаконными действия украинских пограничников на КПВВ «Станица Луганская», которые не пропускали домой жительницу Луганска. Также ей должны выплатить 19 тысяч гривен (52 тысячи рублей) компенсации за моральный ущерб. Об этом рассказал старший юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарасенко.

В марте женщина выезжала на территорию Украину для получения соцвыплат. Но вернуться домой не успела – закрыли пункт пропуска из-за коронавируса. В течение марта-апреля луганчанка жила в нечеловеческих условиях в торговом павильоне на закрытом рынке, расположенном близ КПВВ.

Юристы «Права на защиту» сопровождали иск против Госпогранслужбы Украины и властей Станицы Луганской и выиграли суд первой инстанции. Однако органы власти подали апелляцию на это решение. И вот теперь Первый апелляционный административный суд, который находится в Краматорске, принял окончательное решение.

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