Дарья Морозова: ДНР предложила Украине создать единую платформу для поиска людей, пропавших без вести

Дарья Морозова сообщила, что Киев не заинтересован в проведении новых обменов удерживаемыми лицами. Фото: ombudsmandnr.ru

Сегодня, 24 ноября, на заседании гуманитарной подгруппы Контактной группы ДНР выступила с инициативой возобновить работу по созданию единой платформы для поиска людей, пропавших без вести в связи с военными действиями в Донбассе.

- Разработка и запуск такого механизма крайне важны для всех сторон конфликта. Он позволит активизировать и комплексно вести деятельность, направленную на установление местонахождения пропавших людей и идентификацию неопознанных тел. В том числе наладить взаимодействие в вопросах работы с образцами ДНК, - рассказала Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

С подобным предложением Республика уже выступала год назад и представила свой вариант дорожной карты. Дарья Морозова надеется, что Украина не будет блокировать этот вопрос и проявит договороспособность.

Впрочем, насчет желания Киева договариваться существуют большие сомнения. В частности, никаких подвижек нет в вопросе «процессуальной очистки» ранее освобожденных граждан. До сих пор не прекращено уголовное преследование 50 человек, переданных в ДНР в 2019-2020 годах. Такая же картина и с ЛНР.

В итоге фактически заблокирован процесс проведения новых обменов. При этом Киев не перестает делать громкие заявления о готовности до Рождества провести с Республиками обмен удерживаемыми лицами.

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