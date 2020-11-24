В Мариуполе женщина продавала своего новорожденного ребенка за 400 тысяч гривен

Мамаша хотела за вырученные деньги от продажи крохи приобрести квартиру и машину. Фото: don.gp.gov.ua

Шесть лет проведет за решеткой 19-летняя жительница Мариуполя, которая пыталась продать собственного новорожденного ребенка. Такой вердикт вынес Жовтневый районный суд Мариуполя.

- Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев, с целью собственного обогащения - покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года «оценила» в 400 тысяч гривен (1 миллион 100 тысяч рублей), - рассказали в местной прокуратуре.

Злоумышленницу задержали при получении денег от «покупателя», а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. Сейчас ребенок находится с отцом.

Горе-мать признали виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

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