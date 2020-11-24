«В Сталинграде называли Екатериной свет-Павловной»: Участница Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей

Юбиляр получила большой букет цветов от Дениса Пушилина. Фото: denis-pushilin.ru

Жительнице Донецка, участнице Великой Отечественной войны Екатерине Ищенко исполнилось 100 лет. Сегодня, 24 ноября, поздравил ее с юбилеем Глава ДНР Денис Пушилин. Он вручил Екатерине Павловне цветы, подарок и поблагодарил за личный вклад в Великую Победу.

- Благодаря таким людям, как вы, у нас появилась возможность называться потомками победителей! Ваш жизненный путь сложный, но интересный и весьма поучительный. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и счастливых лет в кругу близких людей, – сказал Денис Владимирович.

Екатерина Ищенко рассказала Главе ДНР о боевом пути, поделилась воспоминаниями. Фото: denis-pushilin.ru

Екатерина Ищенко ушла на фронт добровольцем в апреле 1942 года. Всю войну прослужила радисткой, принимала участие в битве за Сталинград и Минск. Победу встретила в Гомеле. Награждена орденами Отечественной войны II степени и «За мужество», медалью «За Победу над Германией», множеством юбилейных медалей. Об этом рассказали в пресс-службе Главы ДНР.

Екатерина Павловна вспомнила свой боевой путь, рассказала Денису Пушилину о ранении в бою, о муже, который также прошел всю войну.

- В годы войны меня называли Екатериной свет-Павловной, и никак иначе, – с улыбкой сказала ветеран.

Не обошлось и без горьких воспоминаний о гибели брата, о сложной послевоенной жизни.

Всю войну прослужила радисткой. Фото: denis-pushilin.ru

- Кто же мог знать, что Екатерине Павловне придется застать и вторую войну? Уже думали, что навсегда распрощались с войной, но, увы, нет, – отметил Денис Пушилин.

Екатерина Ищенко поблагодарила главу государства за поздравления, пожелала мира Республике.

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