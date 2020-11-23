Бриллиантовая свадьба: «Я командующий в семье, а жена – Президент»

Осенью 1960 года, шестьдесят лет назад, Юра и Люба поженились. Фото: семейный архив

Меня пригласили написать о бриллиантовой свадьбе - это шестьдесят!!! лет совместной жизни. Смотришь на фотографии – молодожены довольно пожилые, а глаза-то как в восемнадцать – тут тебе и блеск, и радость, и счастье и, разумеется, любовь. Эх! Как они так смогли – непонятно. Жизнь прожить не поле перейти, а уж в супружестве – тем более! Чувство испытываешь двоякое – восторг и зависть одновременно.

Итак, рецепт, интересующий всех, как прожить шестьдесят лет вместе, «Комсомолке» дали Худоконь Юрий Дмитриевич и Любовь Федоровна.

60 лет назад, осенью 1960 года…

В 1959 году Юрий Худоконь, из города Вольнянск Запорожской области был призван в армию. Поскольку парень спортсмен, судимостей, нарушений не имел, то после учебки получил допуск первой категории (в засекреченную часть, - ред.), и был отправлен в город Даурия, что в трехстах километрах от Читы в школу ракетных войск.

Красавец Юра 60 лет назад. Фото: семейный архив

В это же время красивая девушка Любовь, родом из Одессы, которая также работала в военной части, также имела допуск первой категории, также была отправлена в Даурию.

Девушку с именем Любовь, да еще такую красавицу, ни за что нельзя было упустить! Фото: семейный архив

Вот интересно, чтобы этим двоим встретиться Юре надо было просто приехать на море в Одессу, проехав пятьсот с небольшим километров. А обоим пришлось проехать восемь тысяч километров и встретиться аж там!

Военная часть в Даурии встретила обоих двухэтажными строениями с толстыми стенами, пыльными бурями и пожарами, которые устраивали Китай и Монголия, поджигая полутораметровый ковыль. Условия жизни тяжелые, но зато служба интересная. Занимались изучением тех ракет, которые запустились в космос.

После обучения, военным присвоили звание сержанта и отправили обучать командиров батальонов, полков, рот. Звание – полковники, подполковники, майоры, капитаны. И получалось, что полковник докладывал сержанту: Товарищ преподаватель! Группа номер двадцать пять к занятию готова. Изучение ракет было нужно всем.

Любовь в это же в это время также работала в ракетной школе, в военной части, счетоводом при штабе.

Поскольку часть новая и ответственная, культурный отдых для военных был очень хорошо организован. Концерты, танцплощадка, артисты со всего Союза.

Юрий Дмитриевич (Ю.Д.): На выходных увольнительная, куда идти? На танцы, в кино, или на концерт. Вот на танцах и познакомился с Любашей. Она была молоденькая совсем и очень красивая.

Иногда у сержанта больше шансов, чем у лейтенанта. Фото: семейный архив

- Если для юношей особого выбора девушки не было, то у Любаши выбор был колоссальный

Любовь Федоровна (Л.Ф.): Да, кавалеров было много, офицеров. Выбор был, но я вышла замуж за сержанта. Как раз приехали молодые лейтенанты на переподготовку. Вот Юра, наверное, и испугался, и сделал предложение. Написал письмо маме, отцу. Они не одобрили. Это очень редко, чтобы женились в армии. Но факт в том, что он сказал «Давай распишемся».

Если вас зовут Любовь, то это гарантия любви на всю жизнь! Фото: семейный архив

Ю.Д.: И пятнадцатого октября мы подали заявления. А восемнадцатого октября расписались с маленькой свадьбой. Гости – комендант гарнизона с женой и друзья. Всего человек пятнадцать.

Свадьба в армии редкое, но знаменательное событие. Фото: семейный архив

И началась семейная жизнь продолжительностью шестьдесят лет

Несмотря на то, что первое время всем семьям нелегко, молодой семье Худоконь удалось решить все трудности.

После армии Юрий поступил в Днепропетровский университет сельского хозяйства. Очень хотел стать агрономом. Но, увы, с мечтой пришлось расстаться после первого курса.

Ю.Д.: Люба жила с моими родителями в Вольнянске, а я в Днепропетровске. А вокруг мужчины. А она красивая. Я волновался. Надо было работать, обеспечивать семью. Вернулся на военную службу. Взяли прапорщиком.

Еще один огромный плюс Юрия любовь к спорту.

Ю.Д.: Встретил своего командира. Тот говорит: поучаствуй в соревнованиях. Выступишь хорошо – отправлю в военное училище в Киев. Я занял первое место и уехал на офицерские курсы. После них лейтенантом на должность командира взвода в Бердянск.

И начались переезды

Л.Ф.: Мы двенадцать раз переезжали! Приедешь, найдешь работу, и только на повышение – «Собирайся, мы уезжаем». Переезжаем и все сначала – устроится на работу, познакомиться с соседями, завести знакомства, дети в новую школу и опять – мы уезжаем. Но, несмотря на все переезды, при том, что жену меня сорок лет рабочего стажа.

Ю.Д.: двенадцать раз меняли квартиру. Даурия, Бердянск, Вольнянск, Запорожье, Донецк, Днепропетровск. C квартирами в то время проблем не было. В этой квартире мы с 1991 года.

- Вы не жалели, что вышли замуж именно за сержанта?

Л.Ф.: Было нелегко, да. Он всю жизнь учился. У меня дети. У него всю жизнь работа, учеба, командировки. Скучать не приходилось ни одному, ни второму. Он еще сначала сказал, что мужчины вечно заняты. Им надо постоянно куда-то ехать, что-то делать, что-то исправлять. Так и было. Но я не жалею.

На службе в Даурии. Фото: семейный архив

- А как же ссоры? Как вы миритесь?

Л.Ф.: Ссоры были и сейчас есть. Но миримся. Его брат мог с женой месяц не разговаривать, когда поссорится. А Юра мирится так: уходит на работу и находит причину, чтоб позвонить и поговорить. А уж потом после работы – чего уже обижаться, когда разговаривали?

Ю.Д.: Пришел, поцеловал и все нормально. Одна мелочевка. На дачу, например, приедешь, надо что-то сделать. А я по-своему делаю. Вот она и бухтит. В нашем роду за три поколения не было такого, чтоб кто-то развелся.

- И ни разу не было желания развестись?

Л.Ф.: Чтобы хотелось развестись – такого не было. Просто старое поколение оно более терпеливое. Поводы для развода бывают разные. Некоторые отношения лучше не терпеть. У нас такой причины не было. Раз в молодости, пока притирались, не развелись, то и сейчас – какой развод?

Ю.Д.: Все идет чередом. Как на велосипеде – катишься. Таких резких скачков не было. Все решаем коллегиально.

Л.Ф.: Ой… коллегиально. С тобой ничего нельзя решить. Как хочешь, так и делай. Ты же собиралась. Но если он чего-то не хочет – он не уступит. Как сказал, так и будет.

Ю.Д.: Она у меня главарь семьи. Президент, - Юрий Дмитриевич обнимает и целует свою жену. Любовь Федоровна смеется.

Президент семьи выглядит так. Фото: Семейный архив

- И как вы поступаете?

Л.Ф.: Я просто мыслю, считаю, анализирую, как лучше сделать. А у него такого нет. У него все по-военному.

- Юрий Дмитриевич, а где вам легче – в части или в семье?

Ю.Д.: В командовании. Там сказал и все.

Л.Ф.: А тут может кто-то возразить, например я.

Ю.Д.: Но и тут привыкли к воинской дисциплине. Приказ командира закон для подчиненных.

Л.Ф.: Ты же сказал, что президент я?

Ю.Д.: Президент, а не командир. Президент может лавировать, а командир прямо по приказу.

Дослужились до офицерской семьи. Фото: Семейный архив

- Как финансы распределять, чтобы не ссорится, в доме достаток и на маникюр хватало?

Ю.Д.: Зарплату всю ей. Пенсию получил – все ей.

Л.Ф.: Главный кассир это конечно я. Хотя, иной раз хочется, чтобы я ни о чем не думала. Но раз деньги у меня, значит, думаешь, как их распределить. А не всегда получается. И думаешь об этом постоянно. А Юра ни о чем таком не думает – отдал и все. Так что еще неизвестно что легче – заработать, или распределить? Или может, легче, когда у и жены и у мужа деньги.

- Что самое главное в отношениях?

Л.Ф.: - Взаимопонимание и любовь конечно. Надо понимать не только себя, но и друг друга. Терпеть, прощать. И не обманывать.

Ю.Д.: - Вранье и несправедливость – если их нет, то счастье будет и любовь.

- Что для вас абсолютное счастье?

Л.Ф.: Чтобы все были здоровы – это главное. Когда меня поздравляли в молодости, желали здоровья, любви. А я слушаю и думаю – да лучше бы деньги. А сейчас – здоровья. Только если заболел – не хныкать! Надо верить, что ты здоров. Но достаток тоже важен.

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Ю.Д.: И чтоб у детей и внуков, у всех, было высшее образование.

- Какое ваше главное достижение в супружеской жизни?

Л.Ф.: Родила двоих детей. Воспитала. Получили образование. Но вообще-то я скажу – жизнь – это очень сложная штука, которая очень быстро прошла. Я даже себе не верю, что мы столько лет уже живем.

Ю.Д.: Достижение, что встретил такую уравновешенную, спокойную, любящую, заботливую

Любовь Федоровну рассмешило слово «спокойную»

На бриллиантовой свадьбе глаза и лица такие же, как и на первой - счастливые. Фото: семейный архив

Л.Ф.: Не бывает гладенько все. Спокойная, ответственна, справедливая честная. Так и детей воспитала. Внучка часто говорит – бабушка, я вся в вас с дедушкой.

Благодаря совместным стараниям и сработанному укладу семьи и мудрости, Юрий Дмитриевич заслужил:

За службу Родине

Орден Богдана Хмельницкого

За мужество – за операцию в нагорном Карабахе.

Плюс двадцать одна медаль.

Мастер спорта по велоспорту, по офицерскому троеборью, дзюдо.

Ловил рыбу и дружил с ученым, конструктором в области ракетно-космической техники Владимиром Уткиным.

Пять раз принимал участие в Параде Победы на Красной Площади

Командир спортивной роты, где прошли службу:

Илья Мате – олимпийский Чемпион по греко-римской борьбе

Виктор Соц – сорок восемь рекордов мира по штанге

Николай Домантович – трехкратный чемпион мира по дзюдо

Виктор Мирошниенко – серебряный призер олимпиады по боксу

Ткаченко Александр и Виктор – чемпионы мира по боксу. Братья Ткаченко и Мирошниченко живы здоровы, живут в Донецке, тренируют детей.

Девять футболистов основного состава. Старухин, Соколовский, Звягинцев, братья-вратари Чановы. Многие из этих футболистов входили в сборную Советского Союза.

И бонусами

- Нынешний командир «Кальмиуса» бывший мой сержант. А нынешний президент Алиев служил у меня, тут, в Донецке, на Щорса, - сообщил Юрий Дмитриевич.

Уже прощаясь, Любовь Федоровна сказала:

- Время так бежит, так течет, что не успеваешь следить. Вроде только понедельник – уже пятница. И опять пятница, и опять. Самое главное не задумываться – сколько мы проживем. Сейчас больше переживаешь за Юру, чем в молодости. Потребность друг в друге. Тяга друг к другу. Сейчас этого больше, чем в юности.