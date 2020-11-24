Ольга Кобцева: Украина аннулировала договоренности об открытии новых пунктов пропуска

Ольга Кобцева заявила о саботаже Украины переговоров в гуманитарной подгруппе. Фото: ЛИЦ

Открытие новых пунктов пропуска у Счастья и Золотого переносится на неопределенное время. Такой вывод напрашивается после решения Киева об аннулировании достигнутых ранее договоренностей.

- Киев направил ЛНР письмо, которым аннулировал достигнутые ранее договоренности об открытии новых контрольных пунктов пропуска (КПП) у Счастья и Золотого, - сегодня заявила представитель ЛНР в гумподгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Таковы «итоги» заседания участников рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы, проходившего в режиме видеоконференции, 24 ноября. Киев фактически саботировал переговоры.

Кобцева отметила, что 19 ноября на внеочередной видеоконференции участники проговорили определенные условия работы пунктов пропуска, получили определенное согласие со стороны Украины.

- Много, конечно, технических моментов не были еще согласованы, но вчера, в преддверии заседания группы, было получено письмо со стороны Украины, что все, о чем говорилось 19-го числа, аннулировано, - добавила представитель ЛНР.

Она подчеркнула, что заявление украинской стороны о том, что 19 ноября якобы удалось согласовать технические детали открытия пунктов пропуска у Счастья и Золотого, является ложью. На самом деле Киев не согласовал правила пересечения нейтральной зоны.

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