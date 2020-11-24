Превысил лимит: луганчанин пытался ввезти в ЛНР более миллиона рублей

Изъятая наличность в купюрах по две и пять тысяч рублей. Фото: ГТС ЛНР

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР изъяли у луганчанина 1,2 миллиона рублей, которые он пытался незаконно ввезти на территорию Республики. Об этом сообщил пресс-центр Гостаможни.

- При досмотре личной клади были обнаружены деньги в сумме 1,2 миллиона рублей. В пассажирской таможенной декларации гражданин указал, что не перемещает с собой денежные средства, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США (800 тысяч рублей). Таким образом, житель не заявил по установленной форме точные и достоверные сведения о деньгах, которые подлежат обязательному письменному декларированию, - рассказал начальник таможенного поста «Червонопартизанск» Виктор Петлевой.

У луганчанина изъяли обнаруженные деньги, как непосредственный предмет нарушения таможенных правил - в соответствии со статьей 472 Таможенного кодекса. Если бы мужчина разделил эту сумму и ввозил двумя партиями, то не нарушил бы закон.

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