В ЛНР адвокат пообещал клиенту за 70 тысяч рублей договориться в суде о смягчении наказания

Адвокат обещал клиенту договориться с судом, но на самом деле не мог повлиять на судебное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении адвоката и физического лица-предпринимателя (ФЛП), оказывающего услуги в сфере права, за обман при оказании юридической помощи.

- Следователи Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками отдела противодействия коррупции МВД задокументировали факт обмана гражданина при оказании юридической помощи, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Юристы сообщили гражданину, обратившемуся к ним за оказанием помощи, что за денежное вознаграждение в сумме 70 тысяч рублей они обеспечат решение вопроса в суде о назначении более мягкого наказания за совершенное подсудимым преступление. Причем «помощники» не имели возможности повлиять на судебное решение.

Следователи изъяли 70 тысяч рублей в помещении, которое использовал адвокат. В отношении защитника и ФЛП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса ЛНР (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

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