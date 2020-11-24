В ДНР рассказали об обстрелах позиций защитников Республики, которые устроили морпехи из 36-й бригады ВСУ

Украинские военные регулярно устраивают провокационные обстрелы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под гранатометным огнем украинских силовиков на горловском направлении оказался район поселка шахты имени Гагарина, а также окрестности села Коминтерново – на мариупольском направлении.

Подразделения ВСУ проводили инженерные работы в районе подконтрольного Киеву города Марьинка. А на юге Республики в 11.50 вблизи села Водяное был отмечен взрыв на позициях 36 отдельной бригады морской пехоты во время проведения инженерных работ.

В целях скрыть обстоятельства данного происшествия, в 12.30 морпехи выпустили одну гранату из подствольного гранатомета в направлении позиций Народной милиции ДНР в районе Коминтерново. И в 20.35 вновь обстреляли данный район, выпустив семь гранат из подствольного гранатомета.

Защитники ДНР на провокацию не поддались и ответный огонь не открывали. Лишь по счастливой случайности никто из военных и мирных жителей ДНР не пострадал.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

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