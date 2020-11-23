Мирошник: «Порядка 70% населения Республик не приемлют любой украинский проект»

Мирошник заявил, что в переговорном процессе делегации ЛДНР не готовы разменивать безопасность жителей Республики. Фото: Фрагмент из выпуска передачи "Вечер в Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия - 1

— Я бы хотел привести пару доводов, которые определят отношение жителей Республик к тем процессам, которые сейчас происходят на Украине. По социологическим данным порядка 70% населения Луганской и Донецкой Народных Республик не приемлют никакой украинский проект. То есть тот уровень недоверия (из-за военных действий и принятия всевозможно радикально настроенных решений) сформировали негативное отношение к Украине. Так что даже будь то Зеленский или иные политические лидеры Украины, они не смогут гарантировать защиту и безопасность людей живущих в Донбассе, — отметил полномочный представитель ЛНР в политической рабочей группе Контактной группы Родион Мирошник.

Также Мирошник обозначил, что в переговорном процессе делегации ЛДНР не готовы «разменивать безопасность жителей Республики на некие условные договоренности», которые исполняться так и не будут. Если говорить о сложившейся на Украине правовой ситуации.

Добавим, что в 13.00 начался прямой эфир круглого стола с представителями Луганской и Донецкой Республик в пресс-центре российского агентства ТАСС. Он посвящен оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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