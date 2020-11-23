«Со стороны Украины только имитация»: Мирошник высказался о работе украинской делегации в согласовании «дорожной карты» по Донбассу

Мирошник высказался в онлайн-формате круглого стола, организованном ТАСС. Фото: facebook

Полномочный представитель ЛНР в политической рабочей группе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что работа украинской делегации в согласовании общего плана разрешения конфликта в Донбассе – это ничто иное, как имитация.

— Для конструктивного движения [в согласовании общего плана «дорожной карты» в урегулировании конфликта в Донбассе – прим.ред.] нужно желание двух сторон. Пока со стороны Украины только имитация, — заявил Мирошник в эфире пресс-центра ТАСС.

Кроме того, представитель ЛНР в очередной раз отметил, что план «дорожной карты», предложенный Украиной, нереализуем. Он противоречит основным договоренностям Минских соглашений.

Добавим, что в 13.00 начался прямой эфир круглого стола с представителями Луганской и Донецкой Республик в пресс-центре российского агентства ТАСС. Он посвящен оценке проектов дорожных карт, предложенных на рассмотрение Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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