В ЛНР рассказали, почему не открываются пропускные пункты у Счастья и Золотого на линии разграничения с Украиной

Вопрос открытия КПП должен обсуждаться путем диалога Киева и республик Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Только путем диалога Киева и республик Донбасса должен решаться вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов в Золотом и Счастье. Об этом заявила представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева.

- Должен быть диалог, а не звучащие популистские обвинения в адрес Российской Федерации, - сказала Кобцева.

Ольга Кобцева отметила, что в предложении ЛНР по функционированию КПП нет ничего нового – это перенятый нами практический опыт уже действующих пунктов пропуска между ДНР и Украиной.

- Хотелось бы подчеркнуть, что именно украинская сторона игнорировала и блокировала обсуждение наших предложений по этому вопросу, - говорит представитель ЛНР в Контактной группе. - Открытие КПП – важный шаг к решению проблемы пересечения линии разграничения.

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