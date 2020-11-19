У Главы ДНР решали, что делать с промышленностью Республики

Совещание Дениса Пушилина с промышленниками прошло в формате видеоконференции. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 19 ноября, Глава ДНР Денис Пушилин провел совещание в формате видеоконференции с руководителями ряда производственных предприятий и главами профильных ведомств. На встрече обсуждался вопрос развития промышленных отраслей.

- Проблемы со сбытом, переподготовкой кадров, нехваткой оборотных средств и отсутствие возможности кредитования – вот далеко не полный перечень общих наболевших вопросов. Предприятия выживают в самых, что ни на есть, кризисных условиях уже который год, и наша задача – сделать все, чтобы нивелировать негативные факторы, — отметил Пушилин.

Он добавил, что для подъема экономики представители министерства промышленности и торговли предложили перепрофилирование предприятий, программу импортозамещения, развитие экспортного потенциала. Кроме того, по словам руководителя страны, на заключительном этапе находится и разработка программы кредитования промышленных предприятий, а также микрокредитования малого и среднего бизнеса.

Более подробно о вопросах, которые обсуждались на совещании, можно узнать на официальном сайте Главы ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие проблемы возникают у жителей республик Донбасса, которые получили на Украине ID-паспорта

В пластиковом документе отсутствует информация о регистрации места проживания (подробнее)