Денис Пушилин раскритиковал положение с выплатами военнослужащим ДНР

Пушилин дал недельный срок на выполнение всех поручений. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня состоялось совещание по исключительно важной задаче организации работы по выдаче документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите Республики.

Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал работу ряда структур за промедление в организации выплат военнослужащим, участникам Народного ополчения и членам их семей.

- Заслушал руководителей УНМ, МВД, МГБ, МЧС, которые должны обеспечить своевременное рассмотрение обращений граждан и выдачу документов. Больше всего нерешенных проблем у Управления Народной милиции – не напечатаны даже удостоверения. Поручил до конца недели справиться с этой задачей, — заявил Пушилин по результатам состоявшегося сегодня совещания с представителями профильных ведомств.

Он добавил, что от организации работы по выдаче документов, подтверждающих статус участника боевых действий (УБД) и члена семьи погибшего при защите Республики, зависит, как скоро жители получат соответствующее социальное обеспечение.

Лариса Толстыкина представила предложения Минтруда о поэтапной реализации социальных программ на основании возможностей бюджета. На первом этапе – предоставление льгот на услуги ЖКХ. На втором – бесплатный проезд в общественном транспорте. На третьем рассматривается возможность обеспечения лекарственными препаратами.

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