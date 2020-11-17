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Зимнее настроение: В Донецке выпал первый снег

Корреспонденты «Комсомолки» сделали снимки слегка заснеженных улиц Донецка
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Первый снег - отличный повод для прогулки

Первый снег - отличный повод для прогулки

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

16 ноября в Донецке впервые в этом году расстелилось белое покрывало. В следующий раз снег ожидается в ближайшую пятницу – 20 ноября. Синоптики прогнозируют минусовую температуру до воскресенья включительно. С понедельника столбик термометра поднимется на три отметки выше нуля.

- Зимнее настроение, - говорит дончанин Сергей. - Уже хочется, чтобы поскорее в городе «зажглись» новогодние огоньки.

Стоит отметить работу коммунальных служб. Еще до первого гололеда дороги были посыпаны, а как только выпал снег – на них выехал спецтранспорт для расчистки проезжей части.

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зимнее настроение

Зимнее настроение

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Снег слегка припорошил улицы

Снег слегка припорошил улицы

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В Донецке расстелился первый снег

В Донецке расстелился первый снег

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города припорошило снегом

Улицы города припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецк идет настоящая зима

В Донецк идет настоящая зима

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города припорошило снегом

Улицы города припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Зимнее настроение

Зимнее настроение

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города припорошило снегом

Улицы города припорошило снегом

Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В Донецк идет настоящая зима

В Донецк идет настоящая зима

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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