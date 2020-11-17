Зимнее настроение: В Донецке выпал первый снег

Первый снег - отличный повод для прогулки
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
16 ноября в Донецке впервые в этом году расстелилось белое покрывало. В следующий раз снег ожидается в ближайшую пятницу – 20 ноября. Синоптики прогнозируют минусовую температуру до воскресенья включительно. С понедельника столбик термометра поднимется на три отметки выше нуля.
- Зимнее настроение, - говорит дончанин Сергей. - Уже хочется, чтобы поскорее в городе «зажглись» новогодние огоньки.
Стоит отметить работу коммунальных служб. Еще до первого гололеда дороги были посыпаны, а как только выпал снег – на них выехал спецтранспорт для расчистки проезжей части.
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Зимнее настроение
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Снег слегка припорошил улицы
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
В Донецке расстелился первый снег
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецк идет настоящая зима
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Улицы города припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
Зимнее настроение
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Улицы города припорошило снегом
Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
В Донецк идет настоящая зима
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика
Все желающие получат сувенирную продукцию издания (подробности)