Зимнее настроение: В Донецке выпал первый снег

Первый снег - отличный повод для прогулки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

16 ноября в Донецке впервые в этом году расстелилось белое покрывало. В следующий раз снег ожидается в ближайшую пятницу – 20 ноября. Синоптики прогнозируют минусовую температуру до воскресенья включительно. С понедельника столбик термометра поднимется на три отметки выше нуля.

- Зимнее настроение, - говорит дончанин Сергей. - Уже хочется, чтобы поскорее в городе «зажглись» новогодние огоньки.

Стоит отметить работу коммунальных служб. Еще до первого гололеда дороги были посыпаны, а как только выпал снег – на них выехал спецтранспорт для расчистки проезжей части.

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зимнее настроение Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Снег слегка припорошил улицы Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В Донецке расстелился первый снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города припорошило снегом Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецк идет настоящая зима Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Улицы города припорошило снегом Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Зимнее настроение Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первый снег в Донецке расстелился вечером 16 ноября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Улицы города припорошило снегом Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В Донецк идет настоящая зима Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

Все желающие получат сувенирную продукцию издания (подробности)